Vencedores dos Prémios CIJVS já estão escolhidos

Estão escolhidos os vencedores dos Prémios do CIJVS. Em reunião realizada no Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão (CIJVS), o júri decidiu distinguir os seguintes trabalhos: “Frei Valentim Alexandre da Cunha, instituidor do Legado da Caridade na Misericórdia de Pombal (segunda metade do século XVIII)”, de Ricardo Pessa de Oliveira, com o Prémio Fundação Eng.º António de Almeida; e “Kant, Liberdade e Ecologia: A Humanidade Moral e a Responsabilidade para com a Natureza”, da autoria de Inês Salgueiro Venturinha, com o Prémio Águas de Santarém.

A entrega dos prémios será efectuada pelos representantes da Fundação Eng.º António de Almeida e da empresa municipal Águas de Santarém na sessão comemorativa do 13º aniversário do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, agendada para sábado, 31 de Maio, pelas 16h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santarém.

O CIJVS salienta a dificuldade sentida na selecção dos trabalhos premiados, “em virtude do inequívoco valor e interesse para o conhecimento científico, a patentear toda a investigação”.