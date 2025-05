Xira Sound Fest dá dois dias de música e inclusão em Vila Franca de Xira

O Xira Sound Fest está de volta ao Campo do Cevadeiro para a sua terceira edição, prometendo animar Vila Franca de Xira esta sexta e sábado. O festival, que encerra o programa do “Maio, Mês da Juventude”, transforma o Parque Urbano do Cevadeiro num palco de festa com entrada gratuita.

Durante dois dias o Xira Sound Fest apresenta um cartaz com oito espectáculos que percorrem vários estilos musicais, do pop ao hip hop e à dance music. Os destaques incluem nomes como David Carreira, Diogo Piçarra, Ivandro, Plutónio, Julinho KSD, os Excesso, Chico da Tina e uma actuação especial dos bailarinos da Dance Life Academy.

A iniciativa é promovida pela Câmara de Vila Franca de Xira e terá ecrãs gigantes dedicados à Língua Gestual Portuguesa, garantindo que a música seja acessível à comunidade surda. A organização também reforçou as condições de acessibilidade para pessoas com deficiência e para facilitar o regresso a casa, a autarquia assegura transporte gratuito nas madrugadas de 31 de Maio e 1 de Junho, com comboios especiais entre Vila Franca de Xira e Lisboa Oriente, saindo por volta das 02h55. Haverá ainda shuttles gratuitos para a Castanheira do Ribatejo.