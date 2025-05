Tomar recebe espectáculo “Um Submarino em Marte”

O Cine-Teatro Paraíso, em Tomar, vai receber o espectáculo “Um Submarino em Marte” na tarde de sábado, 31 de Maio. Trata-se de uma peça de teatro para famílias, criada pela estrutura Imaginar do Gigante. A peça vai abordar o turismo de massas e as suas desvantagens, pretendendo consciencializar o público para a importância de preservar e proteger lugares únicos da natureza.

No final do espectáculo, o público vai poder levar um “souvenir” para casa: um livro ilustrado e original em bilingue, que pretende proporcionar ao espectador uma reflexão sobre “andar sem pensar onde se anda”. A entrada é livre, mediante levantamento de bilhete.