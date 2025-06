Central Eléctrica de Tomar recebe iniciativa Xadrez no Museu

A Central Eléctrica de Tomar vai receber a iniciativa Xadrez no Museu no domingo, 1 de Junho. O objectivo é levar o xadrez junto de diversos públicos e mostrar a história, cultura e arte existente em Portugal. A organização é da AXPortugal/CHESSPORTUGAL.

O programa divide-se em três partes. Entre as 10h30 e as 18h00 vai decorrer o Ensino, Prática Livre/Tabuleiro gigante (para todos). Entre as 10h30 e as 13h00 há Torneio de Semi-rápidas, para jovens sub12. Por fim, entre as 14h30 e as 18h00 terá lugar o Torneio de Semi-rápidas Open. No final da iniciativa vão ser entregues prémios.