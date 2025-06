Cumpriu-se a tradição em São Vicente do Paul com a bênção dos campos

A bênção dos campos, na quinta-feira de Ascensão, voltou a realizar-se em São Vicente do Paul, Santarém. A população juntou-se, ao início da tarde, no Sobral, junto à Capela de São João de Brito, com a presença do bispo de Santarém, José Traquina, o padre João Moita, pároco de São Vicente do Paul, e Susana Veiga Branco, presidente da Assembleia da União de Freguesias de São Vicente do Paul e Vale de Figueira, em representação da União de Freguesias.

De ramos da espiga na mão, os participantes partiram em dois atrelados de tractor, decorados por Isabel Cruz e Rui Vieira e conduzidos igualmente por dois elementos da população, Rui Vieira e António Duarte. Segundo Susana Veiga Branco, que efectuou, como habitualmente, o cartaz do evento e colaborou activamente para que este encontro fosse divulgado, realizado e registado, “O dia de calor intenso ficou em segundo lugar, porque falaram muito mais alto os valores desta data tão especial em que celebramos em conjunto a bênção dos campos e a subida de Jesus ao céu quarenta dias após a Páscoa.

A travessia fez-se recuperando a tradição, através do trajecto que antigamente as pessoas faziam e depois atravessou o Rio Alviela, não por cima de ponte, mas por dentro da água. Chegando ao destino, a Capela da Nossa Senhora dos Remédios, foi realizado o terço, presidido pelo bispo.

Seguiu-se um lanche partilhado, em que cada pessoa levou algo para dispor nas mesas que se encheram de doces e salgados, frutas e bebidas. Grelhou-se carne e os momentos de convívio foram intimistas e muito agradáveis. Foi ainda feito um trajecto a pé até à margem do rio, pelos trilhos feitos apenas pelos animais que pastam nos campos, numa caminhada que reavivou a memória de quem já o viveu há muitos anos.

O presidente da Junta São Vicente do Paul e Vale de Figueira, Ricardo Costa, afirmou que “a junta tem sempre o cuidado de colaborar com a Paróquia de São Vicente do Paul na manutenção deste espaço e na preparação de tudo aquilo que pode para que o evento continue a realizar-se. Será uma pena enorme se se perder no futuro este convívio, que tanto gostamos de realizar e as pessoas de viver. É um privilégio podermos estar aqui todos nesta tarde”, referiu.