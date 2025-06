Festa dos Tabuleiros teve impacto de 17,5 milhões de euros na economia local

A Festa dos Tabuleiros, evento que se realiza de quatro em quatro anos em Tomar, teve um impacto económico directo na economia local, na edição de 2023, de 17,5 milhões de euros. O valor foi obtido através de um estudo desenvolvido por Sérgio Nunes, professor do Instituto Politécnico de Tomar, designado “Avaliação da Eficiência Colectiva da Festa dos Tabuleiros 2023”. Os resultados do estudo foram apresentados recentemente, num evento que decorreu no Complexo Cultural da Levada, onde foi também apresentado um livro sobre a candidatura da Festa dos Tabuleiros a Património Cultural Imaterial.

No mesmo evento, foi também lançado o novo livro “A Festa dos Tabuleiros e o Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial”, da autoria do antropólogo André Camponês. Ao longo de 270 páginas, o autor procura explicar e apresentar o trabalho que esteve na base da classificação, há dois anos, da Festa dos Tabuleiros como parte integrante do Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.

