Yoga é uma actividade para toda a família que promove o bem-estar e o auto-conhecimento

A zona ribeirinha da Póvoa de Santa Iria encheu-se de tapetes coloridos, respirações profundas e momentos de silêncio e reflexão numa manhã de domingo. Sob um céu limpo e o brilho suave do sol, mais de duas dezenas de pessoas reuniram-se junto ao Tejo para uma aula de yoga ao ar livre promovida pelo Áshrama de Vila Franca e Alverca – Escola de Yoga que segue uma linha tradicional do yoga, com raízes filosóficas e espirituais mais profundas do que aquilo que muitas vezes é associado à prática.

“O yoga ajuda-nos a perceber que fazemos parte de algo maior. Isso muda tudo na forma como nos relacionamos connosco, com os outros e com o planeta”, explicou Salomé Atanásio, professora da associação, que defende uma abordagem baseada na filosofia Samkhya, com raízes milenares e uma visão holística do ser humano. Praticante há mais de uma década, Salomé afirma que a iniciativa é uma forma de divulgar o trabalho da associação e introduzir o yoga a mais pessoas e de forma mais aberta, para que se possa esclarecer o tipo de prática que a escola realiza. “O yoga é muito mais do que posturas. Inclui meditação, rituais, respiração, limpeza orgânica... É tão vasto quanto o próprio ser humano”, explica, salientando que a abordagem da associação não é tão física como outras vertentes desta actividade física.

A escola aposta numa dimensão mais completa da prática, onde o foco está no bem-estar integral, no autoconhecimento e na ligação com a natureza. A proximidade ao rio e o bom tempo permitiram que cerca de três dezenas de pessoas participassem na actividade, muitas delas tendo o primeiro contacto com a prática do yoga, que pode ser também uma prática em família.

O impacto do yoga nas crianças

A manhã contou ainda com uma actividade paralela dedicada às crianças. “Com os mais novos procuramos incentivar o autoconhecimento, a meditação e a ligação à natureza, mas sempre com actividades lúdicas que os mantenham entretidos”, explicou a responsável Dora Palma, uma das professoras da associação. A abordagem com as crianças não é tão estática como a dos adultos, promovendo actividades com mais movimento, prevalecendo sempre o contacto com a natureza.

Dora Palma contou ainda que esta vertente infantil tem sido cada vez mais requisitada por escolas da região, e a própria associação já participou em iniciativas em alguns estabelecimentos de ensino. “Os docentes começam a perceber que estas práticas ajudam no aproveitamento escolar e são uma ferramenta útil para combater o bullying. É um trabalho muito bonito e necessário”, assume.

A associação está habituada a organizar eventos de prática ao ar livre por iniciativa própria, sobretudo em datas simbólicas como os solstícios e os equinócios. “Fazemos muitas actividades ao nascer do sol. É um momento muito especial para quem participa”, contou Salomé Atanásio. Fora estas iniciativas pontuais, os dois centros de yoga, em Vila Franca de Xira e em Alverca, mantêm aulas regulares de segunda a sábado, com sessões que cobrem várias das 14 disciplinas tradicionais do yoga.

Para além das aulas práticas, a associação promove uma sexta-feira por mês uma sessão temática, aberta também a não alunos, onde se abordam diferentes áreas ligadas ao yoga, como a respiração, a alimentação ou o impacto das emoções no corpo. “É uma forma de manter viva a ligação à filosofia do yoga, sem a desvirtuar”, diz. Na Póvoa de Santa Iria ficou a promessa de que estas aulas abertas se irão repetir nos meses de Junho, Julho e Setembro, esperando sempre por novos participantes.