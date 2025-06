Carla Pasion Neves apresentou segundo livro da saga da Princesa

partilhe no Facebook

Carla Pasion Neves apresentou o seu segundo livro da saga da Princesa, na Biblioteca da Escola Secundária do Cartaxo, na sexta-feira, 30 de Maio. O novo livro intitulado "Na Escola, A Princesa das Asas de Ouro" é uma história infanto-juvenil centrada nas vivências escolares de uma princesa. Tal como o primeiro, o livro foi ilustrado pelos alunos de artes da Escola Secundária do Cartaxo. No final da apresentação foi servido um "Cartaxo de honra", pelos alunos dos Cursos Profissionais de Cozinha - Pastelaria e Restaurante - Bar.