Concurso para construção de laboratório de conservação e restauro em VFX ficou deserto

O concurso público para a empreitada de construção do laboratório de conservação e restauro e de reservas museológicas de Vila Franca de Xira, que iria nascer no antigo edifício da assembleia municipal no centro da cidade, ficou deserto, após não terem sido apresentadas quaisquer propostas dentro do prazo estipulado pelo concurso público. Nenhuma empresa de construção achou vantajoso o preço fixado para a empreitada pelo município, no valor de um milhão e 250 mil euros e que tinha um prazo de execução previsto de 480 dias.

A Câmara de Vila Franca de Xira aprovou o lançamento do procedimento pré-contratual nas reuniões de 29 de Janeiro e 12 de Março de 2025, tendo a assembleia municipal autorizado previamente a abertura do concurso e a assunção do compromisso plurianual na sessão extraordinária de 20 de Fevereiro. Face à ausência de propostas a câmara aprovou agora a não adjudicação do contrato e a consequente extinção do procedimento, com o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, a admitir que poderá ser necessário rever em alta o valor da empreitada.

A intervenção, recorde-se, previa a reabilitação do antigo edifício situado na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, dotando-o das condições necessárias para os trabalhos de conservação e restauro do espólio dos museus municipais, que hoje acontece na Quinta da Piedade na Póvoa de Santa Iria. A nova infraestrutura permitirá, segundo a proposta que foi aprovada pela câmara e que O MIRANTE já deu nota, melhorar significativamente as condições de trabalho dos técnicos municipais e valorizar a actividade museológica. Além disso, o projecto também vai permitir aumentar o espaço de reservas do Museu do Neo-Realismo, que se encontra adjacente ao edifício a ser reabilitado. A ligação entre os dois imóveis será feita pela fachada posterior.