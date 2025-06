Começa hoje a Feira do Livro de Lisboa e a de Santarém na sede de O MIRANTE

Lisboa acolhe a partir de hoje a maior feira do livro do país. Na sede de O MIRANTE pode comprar diretamente com descontos significativos mais de uma centena de obras publicadas ao longo dos anos e a preços especiais.

O Parque Eduardo VII em Lisboa acolhe a partir de hoje maior livraria do país.



Durante 19 dias estará disponível uma grande oferta editorial, com 960 marcas editoriais, distribuídas por 350 pavilhões e pelo espaço dos pequenos editores.



São mais de 85 000 títulos disponíveis, com 13 000 livros do dia e cerca de três mil eventos já marcados.



Na redacção de O MIRANTE, ou pelo telefone, pode encomendar com descontos de 20 a 50 por cento os livros das nossas editoras que pode conferir nos links em baixo.

https://rosmaninhoeditoradearte.com/

http://www.editoraomirante.com/