Luiz Silva e Lara Guardiano são os Reis das Vindimas de Vila Chã de Ourique

Os vencedores vão representar Vila Chã de Ourique na final concelhia do Cartaxo

Lara Guardiano e Luiz Silva foram eleitos Rainha e Rei das Vindimas da freguesia de Vila Chã de Ourique 2025, indo representar Vila Chã de Ourique na final concelhia. A noite contou com as actuações de Mariana Freire e dos alunos de dança desportiva do Centro Social Ouriquense e da Sociedade Filarmónica Cartaxense, orientados pelo professor João Santos.