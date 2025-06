Feira da Destralha regressa com workshop de gravura

Pontével volta a receber a Feira da Destralha no sábado, 7 de Junho, na antiga escola primária. Promovida pelo Colectivo Ponte, a iniciativa mantém o foco na reutilização, economia circular e convívio da comunidade, permitindo dar nova vida a peças em segunda mão, descobrir achados e trocar histórias. As inscrições para quem pretender ter uma banca ainda estão abertas.

A edição traz como novidade o workshop de gravura experimental em tetra pak, orientado por Miky Morgado, que tem um custo de cinco euros com matérias incluídos. As inscrições estão abertas.