Festa em Honra do Divino Espírito Santo regressa a Carregueiros

A freguesia de Carregueiros, concelho de Tomar, vai receber a tradicional Festa em Honra do Divino Espírito Santo, entre 6 a 10 de Junho. É uma celebração anual que preserva tradições seculares do culto do Império, organizadas pela Irmandade desde 1875. O evento é marcado por rituais distintos, como o Cortejo dos Tabuleiros, a Procissão e a Entrega da Coroa.

As festividades iniciam-se no domingo de Páscoa, com o Juiz Novo e os irmãos a percorrerem a freguesia ao som dos gaiteiros, anunciando o ciclo festivo. No Domingo de Pentecostes, que será a 8 de Junho, os tabuleiros adornados com flores naturais, seguem em procissão da Capela de Santo Amaro até à Igreja de São Miguel, culminando com a cerimónia de coroação do Imperador. Após a missa, realiza-se a Procissão e a Bênção dos Pães, um momento de oração pelos defuntos e a partilha do pão benzido. Na segunda-feira, dia 9 de Junho, ocorre a entrega da coroa.

A festa, que se reveste de características idênticas à Festa dos Tabuleiros de Tomar, conta ainda com animação musical, restaurante e a realização do 1º Trial Trilhos dos Pegões na terça-feira, dia 10 de Junho.