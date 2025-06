"Laboratório de Coisas Inúteis II" em Alhandra uma iniciativa da Companhia Inestética

A companhia Inestética inaugura no próximo dia 7 de Junho, pelas 17:00, a exposição "Laboratório de Coisas Inúteis II", com instalações de Ana Battaglia Abreu, Joana Duarte, Leonor Sousa, Miguel de Sousa Cardinho, Alexandre Lyra Leite, Rui Soares Costa & André Gonçalves.

A exposição estará patente ao público de 7 a 29 de Junho, na Av. Sousa Martins 166, em Alhandra (Vila Franca de Xira), sextas e sábados das 17:00 às 22:00 e domingos das 17:00 às 20:00.

A entrada é livre.

A discussão sobre a utilidade da arte tem produzido inúmeras reflexões, que expressam visões distintas sobre a relação dos artistas, estado e sociedade nas diferentes arquitecturas de criação e difusão artística. Este laboratório de pesquisa e experimentação pretende fomentar a criação e a reflexão sobre as práticas artísticas contemporâneas e a sua relação com o contexto social, político e cultural, apostando na promoção do trabalho de artistas emergentes. No decurso da 2ª edição do laboratório (2025) foram concebidas 7 instalações.

O projecto tem curadoria de Alexandre Lyra Leite (director artístico da companhia Inestética) e de Rui Soares Costa (artista plástico), também autores de duas instalações

( texto editado com base em informação da Companhia Inestética).