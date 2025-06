Núcleo de Arte Contemporânea de Tomar comemora 21º aniversário

O NAC – Núcleo de Arte Contemporânea, em Tomar, vai comemorar o 21º aniversário na tarde de sábado, 7 de Junho. O aniversário vai ser assinalado com a apresentação da história do edifício do NAC e a sua transformação em museu, pelo arquitecto Jorge Mascarenhas. A iniciativa conta ainda com momento musical e Mouchão de Honra. A organização é do Município de Tomar e Amigos do NAC.