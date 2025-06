Sons na Adega de Tomar visita Santos & Seixo Wines

A edição de Junho do Sons na Adega, iniciativa do Município de Tomar, vai decorrer na Adega Santos & Seixo Wines, localizada em Outeiro, freguesia de Serra. O evento, que se irá realizar no sábado, 7 de Junho, vai arrancar às 18h00, tendo duração prevista de duas horas. A actuar vai estar a fadista Maria Teresa Azoia, com participação especial da tomarense Catarina Ferreira.

O Sons na Adega pretende criar um roteiro, associando experiências enogastronómicas a espectáculos diversos. O objectivo da iniciativa é juntar no mesmo lugar uma prova de vinhos, degustação de produtos regionais e música ou outra expressão artística.