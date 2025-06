António Redol participa em sessão sobre Neorrealismo na Universidade Sénior de Benavente

A Universidade Sénior do Concelho de Benavente recebe, no dia 12 de Junho, o engenheiro António Mota Redol, filho do escritor Alves Redol, para uma sessão dedicada à vida e obra do autor e ao movimento literário do Neorrealismo.

A iniciativa tem início às 10h00, no auditório da Junta de Freguesia de Benavente, com entrada livre, e é promovida no âmbito da disciplina de Literatura da Universidade Sénior, com o apoio da Câmara Municipal de Benavente, da Fundação Padre Tobias e da Junta de Freguesia.

Durante a conversa, António Mota Redol vai partilhar a herança literária do pai, a sua forte ligação ao Ribatejo e o papel de Alves Redol como figura central do Neorrealismo português.