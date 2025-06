Desfile de campinos em Santarém no dia de abertura da Feira do Ribatejo

Santarém vai ser palco para o tradicional desfile de campinos na manhã de sábado, 7 de Junho, a partir das 10h00, como forma de assinalar o início de mais uma Feira Nacional da Agricultura/Feira do Ribatejo, a decorrer no espaço do CNEMA até ao próximo dia 15 de Junho.

À semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, ao longo do percurso serão instalados diferentes pontos com animação a cargo de diversos grupos locais. Assim, no início na Avenida Afonso Henriques, haverá um primeiro espaço que será animado pelo Quarteto Nelson Pisco; enquanto que na mesma artéria, junto da Casa Lusitana, estará presente o Rancho Folclórico de Alcanhões com as suas ‘carambolas’. Junto da Taberna do Quinzena, na Rua Pedro Santarém, as Sevilhanas de Tacón mostram as danças populares nascidas na região espanhola da Andaluzia.

Na chamada Calçada 66, junto do W Shopping, a animação vai ficar a cargo dos coletivos EnXamula, com os seus gigantones, e do grupo Dançarem, empenhado em mostrar que se pode dançar de mil e uma formas, ao som dos mais variados estilos e estéticas musicais. Já no Largo de Marvila, vão estar presentes os palhaços do Veto Teatro Oficina, com uma arruada que promete animar o casco velho da cidade.

Na Rua Guilherme de Azevedo, junto da estátua do antigo jornalista nascido em Santarém, vão poder escutar-se os sons da Orquestra da APPACDM, enquanto que, um pouco mais acima, já na Rua Teixeira Guedes, junto do local onde tempos existiu a conhecida casa de fotografia da família Grandela Aires, marcará presença o Conservatório de Música de Santarém, com músicos e alunos das classes de acordeões. Um pouco baixo, junto do edifício onde se encontra instalada a Caixa de Crédito Agrícola, podem ser vistas as danças e escutadas as músicas do Rancho Folclórico de Vila Nova do Coito.

Junto do Posto de Turismo, na Rua Capelo Ivens, vão estar ainda disponíveis vários Jogos Tradicionais, vindos de diferentes partes do Mundo. Por último, encerrando os pontos de animação no centro histórico, o espaço no Largo Cândido dos Reis, junto do local onde atualmente funciona o ISLA, estará presente o Grupo Académico de Danças Ribatejanas, com elementos em representação das diferentes faixas etários que compõem o grupo.