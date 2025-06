Escuteiros animam Samora Correia com festa popular

Arraial do Lobito é promovido pelo Agrupamento 1127 de Samora Correia do Corpo Nacional de Escutas no centro histórico da cidade ribatejana.

Sardinhas assadas, caracóis, bifanas no pão, doces e manjericos são os ingredientes principais do Arraial do Lobito, que tem lugar no dia 07 de Junho, a partir das 18h00, na Praça da República, em Samora Correia.

A iniciativa é organizada pelo Agrupamento 1127 de Samora Correia do Corpo Nacional de Escutas e pretende juntar a comunidade numa festa popular de entrada livre, com forte inspiração nos santos populares.

Além da gastronomia, a animação musical a cargo de Domingos Foguete promete dar ritmo e ambiente ao convívio pensado para todas as idades.