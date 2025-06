Feira da Saúde anima Parque 25 de Abril em Benavente

A saúde vai estar em destaque no domingo, 8 de Junho, no Parque 25 de Abril, em Benavente, com a realização da 8.ª edição da Feira da Saúde. A iniciativa, promovida pelo Sector do Fomento Desportivo da Câmara Municipal de Benavente e pela Rede Social do município, decorre entre as 10h00 e as 17h00 e tem entrada livre.

Ao longo do dia, os visitantes poderão participar em diversas actividades dedicadas à prevenção e promoção da saúde, entre as quais se destacam rastreios diversos, um passeio urbano, acções de sensibilização sobre alimentação saudável e sessões de actividade física. As famílias com crianças contam também com um espaço infantil dedicado aos mais pequenos.