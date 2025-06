Festas do Almonda em Torres Novas com Barbara Bandeira e António Zambujo

Soraia Tavares, Barbara Bandeira, Irma, Nenny e António Zambujo são as cabeças de cartaz das Festas do Almonda, que se realizam no Jardim das Rosas, em Torres Novas, de 8 a 13 de Julho. Assinalando a elevação de Torres Novas a cidade, data que se celebra em 8 de julho, as Festas do Almonda oferecem várias propostas artísticas e desportivas para os fins de tarde e noites do evento, com o Jardim das Rosas, no centro histórico, a acolher ainda as habituais tasquinhas e bancas de artesanato, indicou a câmara municipal.

Segundo o programa divulgado pela autarquia, as festas, que vão decorrer com espectáculos divididos por três palcos e de entradas gratuitas, arrancam com as cerimónias oficiais do dia da cidade e um concerto no Teatro Virgínia com Soraia Tavares. Os espectáculos musicais no Jardim das Rosas começam a 10 de Julho, com Bárbara Bandeira a actuar no palco 1, local por onde vão passar também artistas como Irma, Nenny e António Zambujo. Os palcos 2 e 3 estão reservados para bailes, arraiais populares, dj´s, música eletrónica, e bandas como Trio de Ataque, Folkatomik, Cork ou o rapper João Maia Ferreira.

No sábado, o dia começa com actividades desportivas, estando o final de tarde reservado para o Encontro de Coros do Ribatejo, no Teatro Virgínia. As Festas do Almonda terminam no dia 13, com a manhã a ser dedicada a uma caminhada e torneios desportivos, e com António Zambujo a actuar à noite.