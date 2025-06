Ferreira do Zêzere consigna obra de futura praia fluvial da Bairrada/Bairradinha

A Câmara de Ferreira do Zêzere consignou a obra de construção da futura praia fluvial da Bairrada/Bairradinha, com vista a reforçar a atractividade turística do concelho. Em comunicado, o município refere que a empreitada, que inclui a construção de equipamentos em torno da zona balnear, a par de um passadiço e parque de estacionamento, entre outros, representa um investimento na ordem dos 600 mil euros e tem um prazo de execução de 150 dias. A empreitada inclui a construção de um equipamento que irá albergar as infraestruturas essenciais para o desenvolvimento de actividades de recreio e restauração, incluindo instalações sanitárias, posto de primeiros socorros e zona de arrumos, proporcionando maior comodidade e segurança aos utilizadores.

A nova infraestrutura contará ainda com investimento ao nível das acessibilidades, com a construção de um parque de estacionamento e de um passadiço, que garantirá um acesso confortável e seguro entre o equipamento de apoio e o rio Zêzere. Na nota informativa, é ainda indicado que a sinalética a instalar permitirá também a valorização da fauna e da flora do concelho em geral e, em particular, daquela zona.

O projecto, financiado em 350 mil euros pelo Turismo do Centro, “contempla equipamento de apoio e restauração, estacionamento, acesso viário, zona de chegada à praia, um passadiço e arranjos exteriores, conferindo à praia fluvial da Bairrada/Bairradinha as condições que se identificam como prementes e que a beleza natural do espaço, conjugada com a excelente qualidade da água, justifica”, indicou o presidente da câmara à Lusa. A primeira pedra da obra será lançada a 13 de Junho, Dia do Concelho.