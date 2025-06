Festas do Cartaxo celebram tradição no ano em que comemora 30 anos de elevação a cidade

O Cartaxo vai realizar as festas da cidade entre 18 e 24 de Junho, com um programa que celebra a identidade ribatejana do concelho e assinala os 30 anos da elevação a cidade. Organizadas pela câmara municipal, com o apoio da União de Freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta e do Grupo de Forcados Amadores do Cartaxo, as festas decorrem no centro do Cartaxo e propõem sete dias de folclore, gastronomia, música e tradições tauromáquicas, com destaque para os concertos de David Antunes & The Midnight Band, no dia 21, e da banda local The Town Bar, na abertura das celebrações, no dia 18.

De acordo com a autarquia, as festas vão contar com "uma forte presença do movimento associativo, quer no espaço de convívio e gastronomia, quer nos momentos centrais do programa", assumindo-se como uma forma de "afirmação da cultura e tradições do concelho". A programação inclui ainda concertos de vários DJ´s como Cromos da Noite, Gamix e Sara Santini, bem como espectáculos de fado, flamenco e sevilhanas, marchas populares, largadas, corrida de touros e actividades para crianças.

No dia 22, está prevista uma demonstração de pegas do Grupo de Forcados Amadores do Cartaxo, enquanto no dia 21 decorre uma etapa do campeonato nacional de queda livre de precisão. O ponto alto das festividades será no dia 24, feriado municipal e dia do padroeiro São João Baptista, com a tradicional procissão pelas ruas da cidade, antecedida por uma eucaristia solene.