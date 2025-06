Mais de cinco mil pessoas celebram Dia Mundial da Criança na Póvoa de Santa Iria

O Parque Urbano da Quinta da Piedade, na Póvoa de Santa Iria, encheu-se de alegria e cor no domingo, 1 de Junho, para celebrar o Dia Mundial da Criança. Pelas contas do município, que organizou a festa, mais de cinco mil visitantes, entre crianças, famílias e acompanhantes, participaram nas comemorações, transformando o espaço num palco de festa e aprendizagem. O parque foi convertido num “Laboratório na Quinta”, onde num ambiente lúdico e educativo as crianças tiveram a oportunidade de realizar experiências, misturando brincadeira com descoberta. A programação contou com diversas actividades de animação, pensadas para entreter e envolver os mais pequenos. O Dia Mundial da Criança é uma data comemorativa dedicada a celebrar os direitos das crianças e a promover o seu bem-estar em todo o mundo. A sua origem remonta a meados do século XX, como parte de um esforço internacional para proteger as crianças e garantir que cresçam num ambiente de paz, amor, segurança e dignidade.