Passeios de Charrete e de barco vão animar Colete Encarnado em VFX

Vila Franca de Xira começa a preparar a sua festa maior, o Colete Encarnado, que este ano terá como novidades passeios a charrete pelas ruas da cidade - que estará totalmente fechada ao trânsito no primeiro fim-de-semana de Julho - e também passeios de barco no rio Tejo, gratuitos, para os visitantes. Este foi um dos principais destaques anunciados na tarde de sexta-feira, 6 de Junho, no cais da cidade, em frente à tertúlia Cirófila. Apesar de várias novidades e espaço musical para diversos artistas, muitos dos presentes questionaram a escolha dos cabeças de cartaz para os concertos deste ano, artistas que ainda o mês passado estiveram noutras festas bem perto de VFX: Tony Carreira (em Benavente) e Nininho Vaz Maia (em Azambuja). A única novidade foi o anúncio de Gisela João, no domingo à noite, que vai partilhar palco com fadistas de Vila Franca de Xira. Este ano também vai haver reforço dos transportes públicos gratuitos, autocarro e comboio, para evitar que os visitantes conduzam até à festa.

