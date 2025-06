Prémio Literário Alves Redol regressa a VFX com novas datas definidas

Foto CM Salvaterra de Magos - Na imagem o filho de Alves Redol, António Mota Redol, com a fotobiografia do pai

A Câmara de Vila Franca de Xira anunciou a realização de mais uma edição do Prémio Literário Alves Redol, reafirmando o compromisso com a promoção da criação literária e a valorização da cultura local. É um prémio que presta homenagem à memória e ao legado do escritor neorrealista Alves Redol. Os interessados em participar devem submeter os seus trabalhos até 31 de Agosto de 2025, prazo limite para a entrega das inscrições e obras concorrentes. A cerimónia de entrega dos prémios está agendada para o Dia Mundial do Livro e do Autor, 23 de Abril de 2026, às 18h30, na Fábrica das Palavras.

Após a conclusão do concurso, os trabalhos poderão ser devolvidos aos autores até ao dia 31 de Julho de 2026, no mesmo local onde decorrerá a cerimónia de entrega. Criado em homenagem a Alves Redol (1911–1969), figura maior do neorrealismo português e autor de obras como Gaibéus, Avieiros ou Fanga, o prémio visa incentivar a produção literária em língua portuguesa, destacando talentos emergentes e promovendo o gosto pela escrita e pela leitura. Com edições regulares, o prémio tem abrangido diferentes géneros literários ao longo dos anos, como conto e romance, estando aberto tanto a autores estreantes como consagrados. Na última edição, recorde-se, venceu o romance “Bacalhau verde” de Gustavo Nobre de Jesus e o conto “Fractais Dispersos” de José Eugénio Borges de Almeida. Receberam menções honrosas o romance “Teoria das catástrofes elementares” de Rita Canas Mendes e o conto “Márrio-Riomar” de Eltânia André.