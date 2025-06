Museu Hipólito Cabaço renasce em Alenquer com duas mil peças expostas

A Câmara de Alenquer reabriu o Museu Hipólito Cabaço na Casa da Torre, no dia 29 de Maio, feriado municipal. O novo espaço tem mais e melhores condições e presta homenagem ao arqueólogo, nascido em Paiol, Aldeia Galega da Merceana. A Casa da Torre contou várias utilizações até ser comprada pelo próprio Hipólito Cabaço em 1925. Foi sua residência na primeira metade do século XX e mais tarde vendida à câmara. É nesse lugar, na Calçada Francisco Carmo, que outrora foi de inspiração para o antigo arqueólogo, que passam a estar expostas cerca de 2.000 peças de várias épocas da história, todas elas achados arqueológicos do concelho de Alenquer.

O antigo Museu Hipólito Cabaço, inaugurado a 6 de Abril de 1975 e encerrado ao público em 2010 devido à degradação do edifício, reabre agora com seis salas expositivas: Casa da Torre, Hipólito Cabaço e Museu; Pré e Proto-História; Época Romana; Idade Média; Idade Moderna e Idade Contemporânea. O mais recente espaço a integrar a rede de museus do concelho soma ainda zonas complementares como biblioteca, depósito e sala polivalente, com a inauguração da Casa do Espírito Santo a estar reservada para 7 de Junho.

A família de Hipólito Cabaço marcou presença na reabertura do novo espaço. António, neto do arqueólogo, ofereceu ao novo museu uma aguarela com o busto do avô desenhado. A obra teve o financiamento do FEDER e Centro 2020 num valor contratual de 619.040€ (com IVA). A melhoria das condições de acessibilidade da antiga Casa da Torre foi financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência. A entrada no Museu Hipólito Cabaço é livre no horário de funcionamento: de terça-feira a domingo, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.