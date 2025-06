Cinco atletas do Camarnal recebem voto de louvor em Alenquer

A Câmara Municipal de Alenquer atribuiu um voto de louvor a cinco atletas de laser run da Sociedade Recreativa do Camarnal.

O Campeonato Nacional decorreu dia 25 de Maio no Parque Urbano da Romeira, em Alenquer, e findou com novos campeões nacionais, repetindo-se os feitos de 2024.

No evento organizado pelo município e pela Federação Portuguesa de Pentatlo Moderno, Maria Carvalho (Sub-19 femininos), Rodrigo Carlos (Sub-19 masculinos), Petra Santos (Juniores femininos), Cristina Ponte (Master 50) e Luísa Costa (Master 70) subiram ao mais alto lugar do pódio no fim de completadas as provas de corrida e tiro.