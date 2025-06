Greve de trabalhadores de museus e monumentos nacionais no 10 de Junho

Os trabalhadores dos museus e monumentos nacionais marcaram greve para terça-feira, feriado nacional de 10 de Junho, no quadro de uma convocação da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS). Ps trabalhadores exigem a valorização do serviço prestado em dias feriados e também do trabalho suplementar, que consideram ser insuficientemente pagas.

Orlando Almeida, dirigente da FNSTFPS, disse à agência Lusa que “até ao momento não houve qualquer resposta da tutela", o Ministério da Juventude e Desporto - anterior Ministério da Cultura - às reivindicações destes trabalhadores. Lembrou que nos feriados anteriores houve uma forte adesão à greve e que “muitos dos mais importantes equipamentos culturais tiveram de encerrar” e acrescentou que os sindicatos vão renovar o pedido de reunião com a nova ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes.

Sobre a reunião em Março com a anterior ministra da Cultural, Dalila Rodrigues, e com a administração da Museus e Monumentos de Portugal o líder sindical afirmou que “não houve abertura para negociar, nem uma proposta sequer”. Segundo Orlando Almeida, os trabalhadores dos museus, monumentos e sítios arqueológicos de tutela pública recebem, em dias de feriado, cerca de 15 a 20 euros, o que representa “metade de um dia normal”, e são-lhes pagas apenas até duas horas suplementares, embora por vezes trabalhem mais do que esse tempo no total. Em comunicado, a federação criticou a atuação dos últimos governos: “Há anos que este problema se arrasta, sem que os sucessivos governos tenham tomado uma decisão no sentido de valorizar o trabalho prestado em dias feriados nos museus, monumentos e sítios classificados”.

Contactada pela agência Lusa, a direção de comunicação da Museus e Monumentos de Portugal afirmou não ter comentários adicionais a fazer sobre a greve e a possibilidade de abertura de negociações com trabalhadores. Entre os 38 museus, monumentos e palácios nacionais geridos pela Museus e Monumentos de Portugal, onde se inclui o Convento de Cristo em Tomar, trabalham atualmente cerca de mil funcionários, estimou Orlando Almeida. Esses 38 equipamentos da Museus e Monumentos de Portugal receberam mais de cinco milhões de visitantes em 2023.