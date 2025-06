Concertos no Largo do Pelourinho em Alverca regressam este mês

A 12ª edição do festival Noites no Largo do Pelourinho em Alverca do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira, está de volta entre os dias 13 de Junho e 1 de Agosto. Novamente dinamizado pela companhia Cegada, o festival acontece junto ao pelourinho de Alverca, na praça João Mantas, no centro histórico da cidade, permitindo à população usufruir de concertos gratuitos nas noites de verão. O ciclo de concertos ao ar livre tem uma programação musical eclética que celebra a interculturalidade e a diversidade sonora. Segundo a Cegada, a edição deste ano apresenta propostas que percorrem o novo tradicional português, o choro brasileiro, a música balcânica, jazz e várias fusões contemporâneas inspiradas em sonoridades do mundo.

Entre os destaques da programação estão os concertos de O Gajo, reconhecido pelo seu trabalho com a viola campaniça e Luiz Caracol, que traz ao palco um universo musical marcado pela mistura de influências lusófonas e urbanas. O cartaz inclui também as actuações de The Invisible Tuba, Quarteto Dela, Oyun, Laura Venturini, Sea Groove & The Ocean Travellers. “Com uma programação pensada para todos os públicos, o Festival Noites no Largo do Pelourinho cria um espaço de encontro, cultura e partilha familiar, no coração do centro histórico de Alverca”, destaca o Cegada. Além dos espectáculos os visitantes são também convidados a visitar o Núcleo Museológico do museu municipal, que estará aberto ao público durante os dias de espectáculo.