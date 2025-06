Feira da Ascensão de Alenquer foi montra para o associativismo do concelho

O movimento associativo marcou presença na Feira da Ascensão de Alenquer, certame que constitui um dos pontos altos do calendário festivo do concelho. Uma das colectividades presentes ao longo dos cinco dias de festa, no edifício Romeira, foi o Centro de Convívio do Soupo (CCS). Focado no teatro de revista desde 2010, o CCS expôs na feira parte do guarda-roupa dos actores, adereços e perucas. No entanto, o mais importante foi a divulgação da nova peça “Há Revista P’ra Si!”, que entrará em digressão a partir de Outubro, com espectáculos agendados até Março de 2026.

O grupo começou com quatro elementos e hoje conta já com 14 pessoas, com idades entre os 10 e os 57 anos. “O nosso forte é o teatro de revista e é para continuar. Fugimos da sátira política porque perde actualidade diariamente e incidimos sobre a sátira social, o populismo e as tradições. A nossa última revista, por exemplo, esteve dois anos em digressão”, contou o presidente do CCS, Tiago Pereira.

O Grémio Recreativo Escola de Samba Paraíso Tropical (GRES) também esteve presente na feira, entre 28 de Maio e 1 de Junho. A escola de samba portuguesa, com sede em Olhalvo, actuou mais uma vez no certame e divulgou as suas actividades. A presidente da escola, Vanessa Correia, explicou que os fatos são dispendiosos e exigem muito trabalho. “Eu fiz o meu fato e ajudei a fazer outros. A roupa de uma passista é dispendiosa porque tem de ter brilho e cor”, afirma. O GRES foi fundado em 2007 e, desde então, já desfilou nos Carnavais de Samora Correia e Loulé, além de actuações na Feira da Ascensão de Alenquer e no Dia da Freguesia de Olhalvo. Os ensaios decorrem na sede, as passistas aos sábados e a bateria aos domingos.

A Feira da Ascensão de Alenquer, que decorreu no Parque Urbano da Romeira, teve início ao som da fanfarra da Associação Humanitária dos Bombeiros de Alenquer, seguida da visita do executivo municipal e dos autarcas locais ao recinto. Além da música, a feira contou com tasquinhas de comes e bebes, restaurantes, carrosséis e diversões para as crianças, artesanato, DJs, exposições temáticas, bandas de garagem e as tradicionais largadas e corridas de touros.