Livro de Correia Bernardo sobre o 25 de Abril reeditado em Santarém

A segunda edição do livro “Santarém, uma cidade que faz História / 25 de Abril de 1974”, da autoria de Joaquim Correia Bernardo, foi lançada na passada semana, com apresentação no Convento de São Francisco, em Santarém

A segunda edição do livro “Santarém, uma cidade que faz História / 25 de Abril de 1974”, da autoria de Joaquim Correia Bernardo, foi lançada na passada semana, com apresentação no Convento de São Francisco, em Santarém. O coronel Correia Bernardo, capitão de Abril e camarada de armas de Salgueiro Maia na Escola Prática de Cavalaria de Santarém, foi um dos homens que esteve por dentro do planeamento e preparação do 25 de Abril e da intervenção da unidade de militar de Santarém no contexto do golpe militar que derrubou a ditadura.



Joaquim Correia Bernardo serviu na guerra colonial, onde sofreu ferimentos graves. Actualmente, o coronel aposentado integra a comissão para instalação do Museu de Abril e dos Valores Universais em Santarém. O livro é uma edição do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão.