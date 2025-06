Barrosa celebrou 37 anos de freguesia e população reflectiu sobre o futuro da aldeia

A freguesia da Barrosa é a que tem menos área no concelho de Benavente e tem bem definidos os seus limites, com pouco mais de sete quilómetros e cerca de 600 habitantes. A aldeia celebrou o 37ª aniversário desde que foi constituída freguesia e O MIRANTE foi descobrir o que a população acha da situação actual da comunidade. O programa das comemorações foi composto por várias actividades, como uma caminhada, workshops de meditação e cozinha, feira do livro e uma feira de artesanato com a presença de alguns artesãos locais. Estas iniciativas decorreram durante o dia 24 de Maio no Centro Social da Barrosa, enquanto o pavilhão da aldeia recebia um campeonato distrital de ginástica acrobática.

Ana Silva, uma das artesãs da aldeia, lamentou o “pouco valor” que a comunidade deu à iniciativa e à própria actividade que, juntamente com o marido, se tem vindo a dedicar. A artesã não deixou de elogiar o trabalho da junta de freguesia em promover um programa diverso e ter mantido a proximidade com todos os envolvidos. “As pessoas por vezes queixam-se de não haver nada, mas quando há também não aparecem”, lamentou. O sentimento que foi expresso por alguns populares é que a aldeia, apesar de não ter muitos habitantes, não dispõe de um forte espírito comunitário e o próprio movimento associativo não se alia várias vezes a iniciativas que promovam um maior convívio da comunidade. Alguns habitantes acreditam que o facto da maioria da população ser envelhecida, não existindo uma grande mobilização de jovens na aldeia, também não contribui para uma maior dinamização.

Madalena Valamatos é funcionária da junta de freguesia e considera que a atracção de mais jovens para a aldeia seria importante, mas existem limitações que impossibilitam esse aumento. “Para virem para cá morar teriam de construir as suas próprias casas, dado que existe pouca oferta de habitação”, afirma, admitindo que quando surgem imóveis disponíveis, acabam por ser ocupados rapidamente. A funcionária vê o papel da freguesia como uma ferramenta de proximidade, numa comunidade envelhecida e que necessita de apoio em várias situações. “Creio que o maior benefício que a constituição de fregueisa trouxe à Barrosa foi facilitar a vida dos nossos habitantes”, admite. “Grande parte das vezes as pessoas mais velhas vêm pedir-nos ajuda com alguma coisa que não sabem fazer com as tecnologias ou para preencher documentos financeiros que não conseguem”, confessa, admitindo que ajudar a comunidade é a melhor parte do seu trabalho.

A Barrosa não dispõe de muitos estabelecimentos de comércio, não tendo qualquer mercado ou mercearia que possa apoiar a população, que se vê obrigada a deslocar-se a Benavente para efectuar compras. A existência de um estabelecimento comercial é uma das questões que a população acredita ser prioritárias na aldeia. A presidente da Junta de Freguesia da Barrosa, Ana Fonseca, admite que o trabalho da autarquia tem sido trilhado para estar próximo dos cidadãos e servir de ponto de apoio. A autarca reconhece a dependência que a freguesia tem do município e não tem razões de queixa da atenção e prestabilidade que os altos órgãos do concelho têm dado à freguesia, apesar de considerar que as prioridades poderiam estar mais bem definidas. “O município tem vivido muito para as festas e associações, esquecendo-se por vezes de valorizar um pouco mais o trabalho das freguesias”, afirma. A autarca admite mesmo “não ligar a politiquices” e que o serviço público que faz pela sua aldeia e população é o que a move na sua função, zelando sempre por melhores condições para os habitantes.