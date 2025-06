Abrantes junta comunidade para celebrar cultura e tradição

O presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos, sublinha o envolvimento de toda a comunidade como marca principal das Festas da Cidade deste ano com características especiais, onde as associações locais, clubes, escolas, comerciantes e artesãos assumem papéis activos em todas as frentes, desde as tradicionais tasquinhas até às marchas populares. “Há alguns anos que procuramos cada vez mais envolver a comunidade, educativa, associações, os clubes desportivos, área social e área cultural. As diferentes organizações do território envolvidas numa festa para todos os abrantinos. É uma festa com características muito especiais”, disse durante a inauguração do certame.

A edição de 2025 das Festas de Abrantes distingue-se pela diversidade de palcos, propostas artísticas e actividades pensadas para públicos de todas as idades assim como dezenas de iniciativas culturais, desportivas e educativas que reflectem uma organização complexa, mas profundamente colaborativa que espera acolher milhares de pessoas. “É significativa a participação da comunidade. E depois, claro, os palcos principais com os artistas que são mais apelativos para os diferentes momentos. Procuramos ter músicas mais para os jovens e outras mais universais. De facto, há uma complexidade imensa, há muita gente envolvida e com a expectativa de recebermos nas festas milhares de pessoas, temos uma grande equipa no serviço cultural e depois todos os serviços que acabam por ter aqui participação muito activa na realização das festas”, explica o presidente. “As festas têm vindo a crescer e aumentar o seu grau de complexidade em função também daquilo que as pessoas vão sentindo e daquilo que as pessoas querem que aconteça. Esta é uma festa de uma comunidade inteira, não é de ninguém em particular, acho que essa é a marca distintiva das nossas festas”, acrescenta o autarca.

As Festas da Cidade são também uma representação do orgulho abrantino assim como um ponto de encontro entre passado e futuro, entre tradição e inovação, entre quem cá vive e quem regressa ou descobre à cidade pela primeira vez. “Este é um momento de encontro dos abrantinos, dos que cá estão, daqueles que nos visitam, daqueles que vem nesta altura do ano para ter connosco e com a nossa comunidade”, sublinha Manuel Valamatos.

As Festas de Abrantes regressam entre 6 e 14 de Junho para assinalar 109 anos de elevação a cidade, com espectáculos musicais, artesanato, tasquinhas e actividades desportivas, culturais e ligadas às tradições locais. Carolina Deslandes, Plutónio, Arco da Velha, Fernando Daniel, Gisela João, Hyubris, Kura e Nininho Vaz Maia são os cabeças-de-cartaz.