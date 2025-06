Caralhotas de Almeirim com denominação de origem protegida

A Comissão Europeia anunciou ter aprovado uma nova indicação geográfica da União Europeia (UE) para Portugal, das caralhotas de Almeirim, descrevendo-as com uma “parte essencial da identidade culinária local”. Em comunicado, o executivo comunitário dá conta de ter aprovado a inscrição, apontando que as caralhotas de Almeirim “são pães produzidos no concelho de Almeirim, em Portugal”.

“São conhecidas pela sua forma redonda, côdea dourada e interior macio, estando profundamente enraizadas nas tradições panificadoras da região. Muitas vezes apreciadas acabadas de sair do forno, constituem uma parte essencial da identidade culinária local”, adiantou a Comissão Europeia. O sistema de indicações geográficas da UE protege os nomes dos produtos oriundos de regiões específicas com certas qualidades ou com uma reputação relacionada com o território de produção. Ao todo, existem mais de 3.000 denominações protegidas já registadas no sistema comunitário referentes a alimentos, produtos agrícolas, vinhos e bebidas.

O presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro (PS), regozija-se com a decisão, que considera uma mais valia para a economia local e para a projecção do concelho. “Foram 7/8 anos de muito trabalho. Muita reunião. Muita chatice. Mas já está. Uma mais valia para o nosso concelho. Uma forma de valorizar o que é nosso. Depois da sopa da pedra é agora tempo das caralhotas. Em breve será o melão e daqui a uns anos os enchidos”, publicou o autarca nas redes sociais.