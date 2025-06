Daniel Pereira Cristo apresenta álbum “Malva Globo” em Tomar

O músico Daniel Pereira Cristo vai apresentar o seu novo álbum “Malva Globo” em Tomar. O espectáculo está marcado para sexta-feira, 13 de Junho, no Cine-Teatro Paraíso. Além do concerto de apresentação do álbum, Daniel Pereira Cristo vai realizar também um workshop sobre música e instrumentos de raiz. O espectáculo “Malva Globo” é uma celebração da música portuguesa e das “suas incríveis peculiaridades e multiplicidades”, dando destaque a novas colaborações e pontes com diversos convidados e estilos musicais.



Daniel Pereira Cristo lançou o seu álbum de estreia - “Cavaquinho Cantado” - premiado com o Prémio Carlos Paredes, em 2018. O 2º álbum do artista - "De Pernas para o Ar" - deu origem ao espectáculo "Da Raiz ao Fado", em 2022. O novo “Malva Globo” é apresentado como um álbum mais “cantautoral”, que celebra 10 anos de carreira do cantor.