Davide Susca expõe as suas obras na Ericeira

A exposição de pintura The Big Blue Silence, do italiano Davide Susca, residente no concelho do Cartaxo, está em exibição até 13 de Julho na Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva, na Ericeira. Licenciado em arquitectura, mudou-se para Portugal em 2005 e tem o seu atelier na Ereira. Utiliza acrílico, plástico derretido de garrafas que encontra na praia, óleo, canetas e tintas em spray sobre materiais como telas e serapilheira, pintando também em azulejo.