Rancho da AREPA convida tradições de Pombal e Sertã para espectáculo

Três ranchos folclóricos de diferentes regiões do país sobem ao palco da sede da AREPA, no Porto Alto, no próximo dia 14 de Junho, para uma tarde dedicada à cultura tradicional portuguesa. A entrada é gratuita.

O Rancho Folclórico da Associação Recreativa do Porto Alto (AREPA) promove no dia 14 de Junho, a partir das 15h00, uma tarde de folclore na sede da associação, no Porto Alto, com a participação de dois grupos convidados oriundos de diferentes zonas do país.

O evento, de entrada livre, contará com a actuação do Grupo Folclórico e Etnográfico de Almagreira, do concelho de Pombal, e do Rancho Folclórico e Recreativo do Clube Bonjardim, de Cernache do Bonjardim, na Sertã, além do grupo anfitrião.