Verão in.Santarém começa com espetáculo de dança e teatro

A edição deste ano do Verão in.Str - Festival das Artes e Cultura vai arrancar no dia 20 de Junho, pelas 22h00, com o espectáculo musical 'Nu Meio - Bailão', de Filipa Francisco e Bruno Cochat, na Praça Visconde Serra do Pilar, no centro histórico de Santarém. Trata-se de uma performance que junta dança e teatro e onde se ironiza com muito humor a relação de um casal tipicamente português que se refugia no fado e na maledicência.

'Nu Meio' estreou em 1996, no Dia Mundial da Dança, na Culturgest, em Lisboa. Desde então tem percorrido o país, com apresentações regulares de norte a sul. No final do espectáculo há um baile, conduzido e abrilhantado pelos DJs Filippo Lippi & Ivan Carlo, em que todos os espectadores são convidados a participar.