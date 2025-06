Wellness Weekend regressa a Tomar

Iniciativa na Mata dos Sete Montes conta com diversas actividades como yoga, meditação, wokshops e momentos de partilha.

A 4.ª edição do Wellness Weekend vai decorrer em Tomar nos dias 14 e 15 de Junho. A Mata Nacional dos Sete Montes vai ser palco de diversas actividades que pretendem promover o bem-estar, como yoga, meditação, workshops e momentos de partilha. O tema da edição deste ano é “Tempo de Ser”.

O Wellness Weekend conta com sete espaços: Espaço Terapias, Espaço Kids, Espaço Sustentabilidade, Espaço Artes, Street Market, Zen Chill Out e Espaço Turismo. O evento é organizado pelo Grupo de Trabalho da Rede de Turismo de Bem-Estar, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte e Município de Tomar.