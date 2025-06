Fonte de D. João em Tomar recebe caminhada ao pôr-do-sol

A localidade de Fonte de D. João, freguesia de Serra e Junceira, concelho de Tomar, vai receber a 4ª edição do LUZKO FUSKO no sábado, 14 de Junho. A iniciativa, organizada pelo Centro Recreativo, Cultural e Desportivo D. João, consiste num passeio pedestre ao pôr-do-sol.

O ponto de encontro está marcado para as 16h00 na sede da colectividade. Pelas 17h00 começa o passeio que terá cerca de 12 km, sendo o seu grau de dificuldade moderado/baixo. No final da caminhada vai haver convívio, com comes e bebes.