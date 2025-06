partilhe no Facebook

Passeio Luminoso vai decorar Tomar com lanternas gigantes

O Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria está a preparar um evento inédito em Tomar. O Passeio Luminoso vai decorrer na noite de sábado, 14 de Junho, entre a Levada e a Praça da República. O Passeio Luminoso é composto por lanternas de grande formato, oscilando entre os 50 cm e os 3 metros. A forma de exposição também varia, podendo ser suspensas ou flutuantes, para lá das que se vão poder admirar na via pública. As lanternas estão a ser desenvolvidas por alunos e professores do agrupamento escolar.