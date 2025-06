Samora Correia acolhe mais uma edição do Samorgina

O Pavilhão Gimnodesportivo de Samora Correia recebe no próximo sábado, 14 de Junho, pelas 21h00, a 41.ª edição do Samorgina, um sarau gímnico que promete uma noite de espectáculo, magia e talento.

Organizado pelo Ateneu Gímnico de Samora Correia (ATENEUGISC), o evento junta em palco atletas e bailarinos da casa para uma mostra de várias expressões artísticas e desportivas, com destaque para ginástica, dança contemporânea, sevilhanas e hip-hop.

O Samorgina é já uma tradição no concelho de Benavente e tem vindo a afirmar-se como um momento alto no calendário cultural e desportivo da cidade, sendo também uma oportunidade para a comunidade aplaudir o trabalho desenvolvido ao longo do ano pelos jovens atletas.