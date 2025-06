Sons de Verão regressam com espectáculos musicais em Coruche até Julho

Coruche volta a ser palco de encontros musicais ao ar livre com o regresso do Festival Sons de Verão, que decorre entre 14 de Junho e 12 de Julho. Durante cinco fins-de-semana consecutivos, a vila convida a viver o início das noites estivais com música ao vivo, em concertos gratuitos que combinam diversidade artística com os espaços públicos à beira-rio.

A edição de 2025 percorre vários géneros e sonoridades, do folclore ao blues, da canção francesa ao grunge, sem esquecer os ritmos latinos. A Praça d’Água, o Pátio do Museu, a Praça da Liberdade e o Jardim 25 de Abril são os palcos escolhidos para acolher os espectáculos, numa proposta cultural que valoriza tanto o património sonoro como o território.

O festival arranca com um serão dedicado à tradição popular portuguesa e seguem-se actuações que evocam ambientes intimistas, viagens musicais e tributos a ícones do rock. O cartaz inclui ainda uma noite dedicada à energia contagiante da música cubana, num encerramento marcado pelo calor e pela dança.

O Sons de Verão é promovido pelo Município de Coruche e mantém-se como uma das apostas fortes da programação cultural local, afirmando a música como elemento central de convívio, identidade e partilha no espaço público.