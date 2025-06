Mário Laginha e músicos do mundo no Sardoal para Encontro Internacional de Piano

O Centro Cultural de Sardoal acolhe entre 28 de Junho e 6 de Julho o 10.º Encontro Internacional de Piano, com 45 participantes oriundos de vários países e Mário Laginha no concerto de abertura. “Um festival desta grandeza, que envolve muita gente vinda de todo o mundo, é um trajecto que está a ser construído, e o que nós pretendemos é que a cada ano que passa haja uma novidade, elementos novos, outros estilos musicais que se introduzem, como por exemplo este ano, pela primeira vez, vamos ter o jazz com o Mário Laginha”, disse à Lusa o presidente do município, Miguel Borges. A iniciativa, organizada pela autarquia e pela Academia Internacional de Música "Aquiles Delle Vigne", apresenta um programa rico em termos de oferta e qualidade da programação, a par da continuidade do seu propósito pedagógico - o Prémio Sardoal Jovem Talento, acrescentou o autarca. “Vai ser mais de uma semana de concertos, de muita qualidade, entre o concerto de abertura, que vai ser pelo Mário Laginha, passando por uma homenagem a Carlos Paredes, até aos espectáculos em espaços de património, como igreja e capelas”, disse Miguel Borges, tendo destacado uma “actualização dos prémios” para o concurso de piano, que ascendem aos 10 mil euros para as várias categorias em competição.

Este ano o Festival de Piano vai contar com a participação de 45 jovens pianistas de Portugal e mais 22 países, a par de professores, mestres e jurados, com algumas famílias sardoalenses a acolher jovens pianistas em suas casas. O evento começa às 21h30 de sábado, 28 de Junho, com o concerto de abertura a cargo do pianista Mário Laginha, prosseguindo no domingo, com o concerto de Jovens Talentos. O programa prossegue durante a semana, entre os dias 1 e 4 de Julho, com um espectáculo das ‘Görog Sisters’, o cine-concerto “Carlos Paredes ao Piano”, a actuação da Orquestra Esproarte, um concerto de Jovens Solistas, e as provas públicas do Concurso Internacional de Piano, a par de um novo concerto de Jovens Talentos e a caminhada-concerto “Música pelo Património”, com início na Igreja Matriz, levando, de seguida, o público por uma viagem musical e histórica pelas igrejas e capelas da Vila. No sábado, dia 5 de Julho, decorre a final do Concurso Internacional de Piano. O espectáculo de encerramento está agendado para domingo, às 18h00, com a Orquestra Filarmonia das Beiras.

Com um orçamento na ordem dos 36 mil euros, o festival tem entradas livres, à excepção do concerto de abertura (10 euros), sendo a iniciativa financiada com 16 mil euros pela Direção-Geral das Artes, no âmbito do apoio à programação da Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP).