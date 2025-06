A nova edição do Verão in.Str - Festival das Artes e Cultura foi apresentada no Teatro Sá da Bandeira. A programação conta com uma variedade de actividades culturais, que decorrem de 20 de Junho até dia 20 de Setembro.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Verão com muita animação em Santarém

O Teatro Sá da Bandeira recebeu na segunda-feira, dia 16 de Junho, a apresentação do programa da nova edição do Verão in.Str - Festival das Artes e Cultura. A programação conta com uma variedade de actividades culturais que vão desde espetáculos de música e dança até ao festejo dos Santos Populares, caminhadas, visitas guiadas, espetáculos de marionetas e arte contemporânea, entre outras.

Presente na apresentação, o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, salientou a variedade de iniciativas que vão decorrer pelas várias freguesias do concelho, destacando que Santarém vai ser "palco maior do nosso país e temos por isso que nos orgulhar da qualidade e dinâmica de todas as actividades a serem realizadas".

Notícia mais desenvolvida em próxima edição semanal de O MIRANTE.