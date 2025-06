A Volta ao Concelho em Bicicleta regressa a Constância no dia 22 de Junho, com um passeio de 30 quilómetros aberto a todas as idades. As inscrições são gratuitas e decorrem até 20 de Junho.

A Volta ao Concelho em Bicicleta está de regresso a Constância no domingo, 22 de Junho, numa iniciativa organizada pelo Clube Estrela Verde com o apoio da Câmara Municipal de Constância e das juntas de freguesia do concelho. A concentração está marcada para as 08h00 no Pavilhão Desportivo Municipal, em Constância, e a partida prevista para as 09h00. Pelas 10h00 há paragem para abastecimento no Parque Ambiental de Santa Margarida e chegada prevista a Constância às 11h30. O almoço, opcional, custa 10 estrelas. É obrigatório o uso de capacete durante todo o percurso e os menores de 12 anos devem apresentar autorização dos encarregados de educação. A iniciativa não tem carácter competitivo e é aberta a todas as idades. As inscrições são gratuitas e decorrem até 20 de Junho.