Companhia infanto-juvenil do Cine-Teatro Paraíso estreia peça em Tomar

A Companhia de Teatro para Infância e Juventude residente no Cine-Teatro Paraíso, “Tomar Conta do Palco”, vai estrear a sua primeira peça na quarta-feira, 18 de Junho. “Um Bicho Debaixo da Cama” apresenta-se como um “delicado mergulho no universo das infâncias – seus medos fantásticos, coragens inventadas e sonhos que falam alto no escuro”. O espectáculo vai decorrer ao final da tarde, sendo que a entrada é livre.

“Tomar Conta do Palco” conta com a participação de 23 crianças e jovens dos 6 aos 18 anos, coordenados por dois adultos. A companhia, criada em Outubro de 2024, pretende transformar o teatro numa “escola viva de emoções e descobertas”.