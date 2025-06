Santo Estêvão recebe festa popular com marchas, baile e jantar tradicional

As Marchas na Aldeia decorrem em Santo Estêvão no dia 19 de Junho com música, tradição e sabores populares.

O espírito das festas populares anima Santo Estêvão na tarde de 19 de Junho com a realização do evento “Marchas na Aldeia”, promovido pela Associação de Festas de Santo Estêvão.

O programa arranca às 16h00 com a actuação da Marcha Popular de Benavente e da Marcha Popular de Benfica do Ribatejo, que prometem levar um espírito de diversão ao polivalente situado atrás da biblioteca local.

A música continua às 17h30 com um baile popular animado por Emídio Marques. A festa culmina às 19h00 com um jantar tradicional, onde serão servidas sardinhas assadas com pão e bebida.

O evento é organizado pela Associação de Festas de Santo Estêvão.