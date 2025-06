Tertúlia literária em Santarém com Sandra Duarte

O Círculo Cultural Scalabitano organiza na sexta-feira, 20 de Junho, mais uma tertúlia literária no Quinzena Santarém Hotel, desta vez tendo como convidada Sandra Duarte Tavares. A iniciativa está agendada para as 20h00. As inscrições podem ser feitas na página do Círculo Cultural Scalabitano na Internet.

Sandra Duarte Tavares tem doutoramento em Ciências da Comunicação e licenciatura e mestrado em Linguística Portuguesa. É professora universitária na área da Comunicação (Universidade Católica e Universidade Lusófona), colaboradora da RTP em programas televisivos e radiofónicos sobre língua portuguesa e formadora da RTP Academia, cronista na Revista Visão (edição digital), integrando a Bolsa de Especialistas. É também autora dos livros “Comunicar com Sucesso”, “500 erros mais comuns da Língua Portuguesa” e “Falar Bem, Escrever Melhor” e coautora de um manual escolar, de uma gramática e de vários livros sobre língua português.